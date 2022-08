Elezioni, Letta: “Meloni cerca di incipriarsi per cambiare immagine” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, di cambiare immagine e di incipriarsi ma mi sembra un pò complicato se il punto di riferimento è Orban”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa congiunta con +Europa. “E’ un modo per rifarsi l’immagine – ha aggiunto il leader Dem – ma c’è differenza tra l’intervista e il discorso in Spagna per la candidata di Vox. Suggerirei di non fare un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – “Giorgiastando di riposizionarsi, die dima mi sembra un pò complicato se il punto di riferimento è Orban”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corso di una conferenza stampa congiunta con +Europa. “E’ un modo per rifarsi l’– ha aggiunto il leader Dem – ma c’è differenza tra l’intervista e il discorso in Spagna per la candidata di Vox. Suggerirei di non fare un discorso per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola”. L'articolo L'Opinionista.

