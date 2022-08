**Elezioni: Letta, 'idea della destra è pericolosa per il futuro Paese'** (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "La differenza della nostra idea del Paese con quella della destra è radicale, quella idea non è la nostra. E' una idea pericolosa per il futuro del Paese perchè l'Italia non ha nulla a che vedere con l'Ungheria e la Polonia ma è il centro dell'Europa". Lo ha detto Enrico Letta presentando la candidatura da Carlo Cottarelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "La differenzanostradelcon quellaè radicale, quellanon è la nostra. E' unaper ildelperchè l'Italia non ha nulla a che vedere con l'Ungheria e la Polonia ma è il centro dell'Europa". Lo ha detto Enricopresentando la candidatura da Carlo Cottarelli.

