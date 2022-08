Elezioni: Letta, 'Cottarelli punta di diamante della nostra campagna elettorale' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Sarà candidato nel nord del Paese, sia nell'uninominale che nella parte proporzionale. Abbiamo intenzione di fare sì che la sua candidatura sia visibile e forte". Lo ha detto Enrico Letta presentando con +Europa la candidatura di Cottarelli. "Cottarelli è il migliore interprete di quell'intesa della settimana scorsa, che vede entrare Cottarelli e uscire qualcun'altro che deciso di uscire, rappresenta un grande privilegio poter lavorare con lui", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "sarà una delle principali punte di. Sarà candidato nel nord del Paese, sia nell'uninominale che nella parte proporzionale. Abbiamo intenzione di fare sì che la sua candidatura sia visibile e forte". Lo ha detto Enricopresentando con +Europa la candidatura di. "è il migliore interprete di quell'intesasettimana scorsa, che vede entraree uscire qualcun'altro che deciso di uscire, rappresenta un grande privilegio poter lavorare con lui", ha aggiunto il segretario del Pd.

