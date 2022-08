Elezioni | la situazione di chi vota a sinistra è da psicoanalisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) di Giuseppe Caserta Essere dioggi non è tanto una questione politica ma, oserei dire, dacon patologie da far impallidire quelle legate ai traumi post lockdown. Si passa dall’ansia, alla difficoltà di concentrazione fino a sprofondare allo smarrimento, alla confusione arrivando nei casi più gravi ad una vera e propria depressione. Può, quello che scrivo, sembrare esagerato agli occhi dei cosiddetti liberal-riformisti-progressisti-riformatori, ma provate per un momento a mettervi nei panni del povero elettore diche ha sempre creduto in valori quali l’uguaglianza, la giustizia sociale, la difesa degli sfruttati e adesso pensate qual è l’offerta che il panorama politico italiano gli propone. Il Pd oramai è ufficialmente la nuova Democrazia Cristiana. In fondo Letta & C. provengono da quella storia e ...