Elezioni | Ilaria Cucchi si candida con Verdi e Sinistra Italiana | l’attivista ha spiegato quali saranno le sue battaglie

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha annunciato la suatura conin vista dell’del 25 settembre. Negli anni si è imposta nel campo della giustizia portando avanti la battaglia a seguito della morte in carcere del fratello Stefanosiconè un’attivistaconosciuta negli ultimi anni per aver portato avanti la battaglia e fare giustizia per suo fratello Stefano. Ebbene, mercoledì 10 agosto è stata annunciata la suatura con ...

Novità anche sulle candidature a sinistra:Cucchi e il sindacalista Aboubakar Soumahoro correranno con il cartello di Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli . ROMA " La sorella di Stefano Cucchi,, sarà candidata allecon Verdi - Sinistra italiana. Con lei, sarà candidato anche Aboubakar Soumahoro, sindacalista nato in Costa d'Avorio, che per anni si è occupato della condizione ... Roma, 10 ago (Adnkronos) – "Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta Piccolotti: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice". Lo scrive su Facebook ...