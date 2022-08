Elezioni, Guzzetta: "Senza riforma costituzionale organica, non c'è legge elettorale che funzioni" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il balletto delle alleanze di cui gli italiani sono spettatori in questi giorni sollecita alcune riflessioni: la prima legata alla idoneità dell'attuale legge elettorale, rispetto alla successiva governabilità del Paese; la seconda riguarda l'adeguatezza del nostro sistema costituzionale. Secondo il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico dell'università di Roma Tor Vergata, "Senza riforma costituzionale organica, non c'è legge elettorale che funzioni". "In materia di legge elettorale è necessaria una premessa: l'esperienza italiana che, malgrado si dica il contrario, non ha mai avuto un sistema uninominale puro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il balletto delle alleanze di cui gli italiani sono spettatori in questi giorni sollecita alcune riflessioni: la prima legata alla idoneità dell'attuale, rispetto alla successiva governabilità del Paese; la seconda riguarda l'adeguatezza del nostro sistema. Secondo il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico dell'università di Roma Tor Vergata, ", non c'èche". "In materia diè necessaria una premessa: l'esperienza italiana che, malgrado si dica il contrario, non ha mai avuto un sistema uninominale puro ...

