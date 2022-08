Elezioni, Emma Bonino: Calenda? Voltafaccia repentino, immotivato e anche truffaldino (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulla rottura del patto col Pd e +Europa da parte del leader di Azione Carlo Calenda, “devo dire che in tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto un Voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino, nel corso della conferenza stampa congiunta Pd/+Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sulla rottura del patto col Pd e +Europa da parte del leader di Azione Carlo, “devo dire che in tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto uncosì”. Lo ha detto la senatrice di +Europa, nel corso della conferenza stampa congiunta Pd/+Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkyTG24 : Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - misiagentiles : RT @SkyTG24: Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo #Calenda e ha a… - 20live : RT @SkyTG24: Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo #Calenda e ha a… - giustovincente : RT @SkyTG24: Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo #Calenda e ha a… -