Elezioni: Di Biase (Pd), 'lady Franceschini? Misoginia, la candidatura riconosce mio lavoro' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Per molti anni ho scelto di non commentare articoli di giornali e le tante parole spese sul mio conto quando, ad ogni passaggio che ha contraddistinto il mio impegno politico, sono stata descritta come la 'moglie di' o 'lady Franceschini'. Ora però non posso non farlo, non soltanto perché le reputo profondamente ingiuste ma perché proprio contro questo atteggiamento misogino e maschilista ho sempre lavorato, nelle istituzioni con atti a sostegno delle donne e contro la discriminazione delle nostre ragazze in ogni campo". Lo scrive su Facebook Michela De Biase, consigliera regionale nel Lazio per il Pd e moglie del ministro della Cultura Dario Franceschini. "Non posso tacere perché sono madre di figlia femmina e l'esempio che voglio dare a lei e alle bambine come lei è che nessuno può ...

