Elezioni | Cottarelli | “Mi candido con Pd e +Europa”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Carloscende in campo in vista delle prossimepolitiche. L’economista, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, ha accettato la proposta di candidarsi per il Partito Democratico e. Lo ha annunciato collegandosi alla conferenza stampa a Roma , alla presenza di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta: “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd edi essere candidato comune alle prossime”. Spiegando le motivazioni del suo impegno, ha spiegato: “Ho lavorato nell’ultimo anno nell’area liberal democratica per dare un programma. Ho lavorato anche con il Pd, con le agorà democratiche. Per me è stato naturale accettare l’offerta che mi veniva da Pd e Più Europa. Non è stato possibile portare avanti un ...