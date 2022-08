Elezioni: Cottarelli capolista per PD e Più Europa al Nord (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni, arrivano i primi nomi dei candidati di punta dei partiti ma che non sono leader di formazioni politiche. È il Centrosinistra a bruciare gli avversari sul tempo. Il segretario del PD, Enrico Letta, ha annunciato la candidatura alle Elezioni politiche del 25 settembre di Carlo Cottarelli per il fronte progressista (PD/ Più Europa). È avvenuto oggi 10 agosto durante una conferenza stampa con Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di Più Europa. Cottarelli, noto economista, è stato Presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella nel 2018. I Verdi e Sinistra Italiana annunciano invece la candidatura di Ilaria Cucchi – sorella di Stefano Cucchi – e di Aboubakar Soumahoro, il sindacalista che lotta per i diritti dei braccianti. Foto Ansa/Giuseppe Lami“Ho ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 10 agosto 2022), arrivano i primi nomi dei candidati di punta dei partiti ma che non sono leader di formazioni politiche. È il Centrosinistra a bruciare gli avversari sul tempo. Il segretario del PD, Enrico Letta, ha annunciato la candidatura allepolitiche del 25 settembre di Carloper il fronte progressista (PD/ Più). È avvenuto oggi 10 agosto durante una conferenza stampa con Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova di Più, noto economista, è stato Presidente del Consiglio incaricato da Sergio Mattarella nel 2018. I Verdi e Sinistra Italiana annunciano invece la candidatura di Ilaria Cucchi – sorella di Stefano Cucchi – e di Aboubakar Soumahoro, il sindacalista che lotta per i diritti dei braccianti. Foto Ansa/Giuseppe Lami“Ho ...

Adnkronos : Elezioni 2022, Cottarelli: 'Sarò candidato con Pd e +Europa' - SkyTG24 : Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo… - danieleviotti : Da #Cottarelli a #aboubakarsoumahoro e #ilariacucchi l’Italia democratica e progressista. Alleanze e candidature di… - rolandinoANZIO : Escluderei dalle elezioni tutti coloro che avevano o addirittura hanno ancora nel loro programma la privatizzazioni… - dyd74 : RT @gr_grim: Alle elezioni saranno candidati per il PD sia Susanna Camusso (ex sindacalista, ma mi viene da ridere a dirlo) che Carlo Cotta… -