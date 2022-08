Elezioni, Calenda “Spero alleanza con Iv, lavoriamo a lista unica” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ormai sono molto prudente perchè mi è saltato un matrimonio pochi giorni fa. Spero di sì, abbiamo programmi comuni e l'obiettivo comune è tenere Draghi. Vediamo, le cose stanno andando nel modo giusto ma vado con grande attenzione”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, al Tg4 a chi gli domanda se si farà l'accordo con Italia Viva di Matteo Renzi.“Saranno presenti i loghi dei due partiti, stiamo lavorando a una lista unica. Vediamo, sono cose che dobbiamo decidere insieme”, aggiunge. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ormai sono molto prudente perchè mi è saltato un matrimonio pochi giorni fa.di sì, abbiamo programmi comuni e l'obiettivo comune è tenere Draghi. Vediamo, le cose stanno andando nel modo giusto ma vado con grande attenzione”. Così il leader di Azione, Carlo, al Tg4 a chi gli domanda se si farà l'accordo con Italia Viva di Matteo Renzi.“Saranno presenti i loghi dei due partiti, stiamo lavorando a una. Vediamo, sono cose che dobbiamo decidere insieme”, aggiunge. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

