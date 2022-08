(Di mercoledì 10 agosto 2022) In tutta la mia lunga vita politica mai avevounrepentino, immotivato e pure”.Emmasi riferisce a Carlonel corso di una conferenza stampa con Enrico Letta nella sede di +Europa. A Emmache ha definito l’atteggiamento di Carlo’, il leader di Azionesu Twitter: “Io sono una persona educata. Ho avuto per te solo parole di stima. Cerca pero’ di non perdere ildi te stessa. Grazie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si tiene presso la sede di +Europa, a Roma, una conferenza stampa congiunta Pd/+Europa, con Emma, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. Segui la diretta tv"Mai avevo visto un voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino" . Lo a detto Emma, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico Letta, a Roma, parlando dello strappo di Carlo Calenda. "Entro Ferragosto intendiamo chiudere le liste per poi essere operativi sul ... Elezioni, Bonino: Calenda Mai visto un voltafaccia così truffaldino. Lui risponde: Stai perdendo il controllo - Ildenaro.it In tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto un voltafaccia così repentino, immotivato e pure truffaldino”. Così Emma Bonino si riferisce a Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa con ...Roma, 10 ago. (LaPresse) - “Ho accettato l'offerta di Pd e +Europa di candidarmi". Cosi Carlo Cottarelli, intervenendo in video collegamento alla conferenza ...