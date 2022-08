Elezioni, Berlusconi: Mi candiderò al Senato, me lo stanno chiedendo in troppi (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi. Penso che alla fine mi candiderò al Senato così tutti quelli che me lo chiedono saranno finalmente contenti”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ai microfoni di Radio Anch’io. Per il Cavaliere sarebbe un ritorno nella Camera alta, quasi nove anni dopo la decadenza da Senatore votata dall’aula di Palazzo Madama il 27 novembre 2013. Nell’intervista, Berlusconi ha toccato i temi più caldi della campagna elettorale, a partire dall’ipotesi di Giorgia Meloni premier: “Chi ha mai detto di no? Noi abbiamo detto che chi ha più voti proporrà al capo dello Stato il nome del candidato premier: se sarà Giorgia, io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito”. Poi, in tema fiscale, l’ex premier ribadisce la proposta di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ci sto pensando perché ho avuto pressioni da parte di tantissimi. Penso che alla fine mialcosì tutti quelli che me lo chiedono saranno finalmente contenti”. Così il leader di Forza Italia Silvio, ai microfoni di Radio Anch’io. Per il Cavaliere sarebbe un ritorno nella Camera alta, quasi nove anni dopo la decadenza dare votata dall’aula di Palazzo Madama il 27 novembre 2013. Nell’intervista,ha toccato i temi più caldi della campagna elettorale, a partire dall’ipotesi di Giorgia Meloni premier: “Chi ha mai detto di no? Noi abbiamo detto che chi ha più voti proporrà al capo dello Stato il nome del candidato premier: se sarà Giorgia, io sono sicuro che si dimostrerà adeguata al difficile compito”. Poi, in tema fiscale, l’ex premier ribadisce la proposta di ...

Antonio_Tajani : I colori di #ForzaItalia, i valori del popolarismo europeo, il nostro leader Silvio Berlusconi. Ecco il simbolo con… - forza_italia : I colori di #ForzaItalia, i valori del popolarismo europeo, il nostro leader Silvio @berlusconi. Ecco il simbolo co… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Berlusconi: 'Penso che mi candiderò al Senato' #ANSA - Brownfox_51 : RT @etventadv: … abbiamo bruciato la Ronzulli come papabile Ministro della Sanità ed ora ci proponete Bassetti per lo stesso ruolo?! Ma ci… - Marghe0855 : RT @vncnzvlln92: La promessa di Letta di aumentare gli stipendi degli insegnanti nel caso il PD vincesse le elezioni per quanto mi riguarda… -