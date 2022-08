Elezioni 2022: simboli, programmi, liste. Le regole (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Pronti, via. Ancora un giorno mezzo per definire alleanze e programmi, poi da venerdì prossimo entra nel vivo la corsa verso le Elezioni del 25 settembre 2022. Dalle 8 di venerdì 12 agosto alle 16 di domenica 16 (tra il 44/mo e il 42/mo giorno antecedente a quello previsto per il voto), sarà possibile depositare i simboli dei partiti con il relativo statuto o, in mancanza, con l’indicazione degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni. Contestualmente andrà effettuata l’eventuale dichiarazione di collegamento tra i partiti che dovrà essere reciproca e andrà depositato il programma elettorale, con l’indicazione del capo della forza politica. Ancora più di una settimana a disposizione invece per quanto riguarda la definizione delle candidature e la composizione delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Pronti, via. Ancora un giorno mezzo per definire alleanze e, poi da venerdì prossimo entra nel vivo la corsa verso ledel 25 settembre. Dalle 8 di venerdì 12 agosto alle 16 di domenica 16 (tra il 44/mo e il 42/mo giorno antecedente a quello previsto per il voto), sarà possibile depositare idei partiti con il relativo statuto o, in mancanza, con l’indicazione degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni. Contestualmente andrà effettuata l’eventuale dichiarazione di collegamento tra i partiti che dovrà essere reciproca e andrà depositato il programma elettorale, con l’indicazione del capo della forza politica. Ancora più di una settimana a disposizione invece per quanto riguarda la definizione delle candidature e la composizione delle ...

ilpost : Ilaria Cucchi e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno alle elezioni con Sinistra Italiana e Ver… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - LiberoReporter : Elezioni, Meloni a Lettea: “Non ho bisogno di cipria e a voi non basta lo stucco” - Gaebaldi : Elezioni, Meloni a Lettea: “Non ho bisogno di cipria e a voi non basta lo stucco” -