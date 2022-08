Elezioni 2022, Renzi: “Accordo con Calenda? Domani ci vediamo e decidiamo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Accordo con Carlo Calenda per un’alleanza Italia Viva-Azione in vista delle Elezioni politiche 2022 non è ancora cosa fatta ma “abbiamo tempo, tra Domani e venerdì…. Domani ci vediamo con Carlo e decidiamo”. A dirlo al sito della ‘Stampa’ è lo stesso leader di Iv Matteo Renzi. “Se si fa l’Accordo – chiarisce – bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è ‘vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura?’. Per farlo, bisogna fare le cose per bene”. Quanto alla leadership di Iv-Azione “uno o tutti e due dobbiamo fare un passo indietro. Io ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’con Carloper un’alleanza Italia Viva-Azione in vista dellepolitichenon è ancora cosa fatta ma “abbiamo tempo, trae venerdì….cicon Carlo e”. A dirlo al sito della ‘Stampa’ è lo stesso leader di Iv Matteo. “Se si fa l’– chiarisce – bisogna capire qual è la prospettiva, se c’è un ragionamento. Le candidature e la lista sono la cosa più facile, la vera domanda è ‘vogliamo fare un percorso che costruisca un grande polo del buonsenso che sia in grado di incidere nella prossima legislatura?’. Per farlo, bisogna fare le cose per bene”. Quanto alla leadership di Iv-Azione “uno o tutti e due dobbiamo fare un passo indietro. Io ...

ilpost : Ilaria Cucchi e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno alle elezioni con Sinistra Italiana e Ver… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - LiberoReporter : Elezioni, Meloni a Lettea: “Non ho bisogno di cipria e a voi non basta lo stucco” - Gaebaldi : Elezioni, Meloni a Lettea: “Non ho bisogno di cipria e a voi non basta lo stucco” -