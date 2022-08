Elezioni 2022, Letta: “Idea della destra è pericolosa per il futuro Paese” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “La differenza della nostra Idea del Paese con quella della destra è radicale, quella Idea non è la nostra. E’ una Idea pericolosa per il futuro del Paese perché l’Italia non ha nulla a che vedere con l’Ungheria e la Polonia ma è il centro dell’Europa”. Lo ha detto Enrico Letta presentando la candidatura da Carlo Cottarelli. “Sono convinto che siamo in grado di partire con determinazione – ha scandito Letta – dovremo definire le liste comuni, quelle dei collegi, per quel che ci riguarda lo facciamo entro Ferragosto”. “Vorrei chiedere alla Meloni – ha incalzato il leader dem – che Idea ha sulla flat tax, perché non ha parlato. E’ d’accordo con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – “La differenzanostradelcon quellaè radicale, quellanon è la nostra. E’ unaper ildelperché l’Italia non ha nulla a che vedere con l’Ungheria e la Polonia ma è il centro dell’Europa”. Lo ha detto Enricopresentando la candidatura da Carlo Cottarelli. “Sono convinto che siamo in grado di partire con determinazione – ha scandito– dovremo definire le liste comuni, quelle dei collegi, per quel che ci riguarda lo facciamo entro Ferragosto”. “Vorrei chiedere alla Meloni – ha incalzato il leader dem – cheha sulla flat tax, perché non ha parlato. E’ d’accordo con ...

