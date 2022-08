Elezioni 2022, Berlusconi: “Mi candido al Senato. Meloni adeguata a fare il premier”. Conte: “Io capolista in più collegi”. Salvini: “Nucleare e ponte sullo stretto. Patrimoniale roba da Urss” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calenda: «Patto con Renzi. La leader FdI chiarisca sul fascismo». Anche Giulio Tremonti annuncia che farebbe volentieri il ministro dell’Economia. Il presidente pentastellato: «Il mio obiettivo non era minare la stabilità del governo Draghi. Pd chiude al M5S ma lavora con chi era contro l’esecutivo» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calenda: «Patto con Renzi. La leader FdI chiarisca sul fascismo». Anche Giulio Tremonti annuncia chebbe volentieri il ministro dell’Economia. Il presidente pentastellato: «Il mio obiettivo non era minare la stabilità del governo Draghi. Pd chiude al M5S ma lavora con chi era contro l’esecutivo»

SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - SkyTG24 : #9agosto Come cambiano i #sondaggi dopo la rottura tra Calenda e il Pd: secondo la rilevazione curata da… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - FrankTaricone : RT @pengueraffaele: Il rally di Calenda&C. Politici in corsa verso le elezioni. O è un Tso di massa? - Noiconsalvini : #SALVINI: 'SUBDOLA CAMPAGNA PER L'ASTENSIONISMO: CALENDA E RENZI? UNA TELENOVELA' #25settembreVotoLega -