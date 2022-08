Elezioni 2022, Bassetti a ministero Salute? “Disponibile, ne sarei lusingato” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteo Basetti futuro ministro della Salute? “Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così dichiara all’Adnkronos Salute il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Un punto, quest’ultimo, sul quale il medico preferisce glissare: “Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del momento”, della complessa dialettica che caratterizza la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteo Basetti futuro ministro della? “Se qualcuno me lo chiedesse,ovviamente onorato,e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo”. Così dichiara all’Adnkronosil direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, indicato in queste ore come ‘virostar’ corteggiata da più parti politiche. Un punto, quest’ultimo, sul quale il medico preferisce glissare: “Io la mia disponibilità la do – ribadisce – ovviamente come tecnico, all’interno deldellache è una macchina che credo di conoscere. Dopo di che, tutto il resto sono ‘rumors’ che in qualche modo credo facciano parte del momento”, della complessa dialettica che caratterizza la ...

