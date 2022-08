E’ morto durante il trasporto il beluga intrappolato nella Senna

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Non ce l'ha fatta il, rimastoda una settimana fa. Nonostante i tentativi per metterlo in salvo èilverso il mare della Normandia. I veterinari sono stati costretti a fargli l'eutanasiail suo trasferimento da una chiusa di Saint-Pierre-la Garenne al porto di Ouistreham come ha confermato la prefettura del Calvados su Twitter. Il cetaceo bianco era stato fatto uscirela notte tra martedì e mercoledì dalla chiusa, sollevato con una rete e delle funi e posizionato su una chiatta, dove aveva ricevuto le cure dei veterinari prima di intraprendere il viaggio verso la Normandia a bordo di uno speciale camion frigorifero fuori dall'acqua.video width="746" height="420" ...