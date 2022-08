È il 2022 ma sembra il 1994: lo straniante viaggio nel tempo con Berlusconi giovane alla stazione Cadorna a Milano | VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate. Questa deve essere la sensazione dantesca (e infernale) in cui si ritrovano i passeggeri milanesi. Perché entrando nella stazione Cadorna, uno degli snodi principali del sistema ferroviario milanese, ci si ritrova in un vero metaverso: le immagini di un Silvio Berlusconi ringiovanito e con i nuovi (più che altro vecchi) slogan di Forza Italia. Una campagna elettorale vecchio stampo, ma stavolta non stampata su carta e affissa sui cartelloni, tartassante a cui non si può fuggire. Qui Milano Cadorna. Ed è subito 1994#elezioni pic.twitter.com/JbW9O7kJm7 — Pietro Raffa (@pietroraffa) August 8, 2022 stazione Cadorna tempestata di manifesti elettorali di Silvio Berlusconi Il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate. Questa deve essere la sensazione dantesca (e infernale) in cui si ritrovano i passeggeri milanesi. Perché entrando nella, uno degli snodi principali del sistema ferroviario milanese, ci si ritrova in un vero metaverso: le immagini di un Silvioringiovanito e con i nuovi (più che altro vecchi) slogan di Forza Italia. Una campagna elettorale vecchio stampo, ma stavolta non stampata su carta e affissa sui cartelloni, tartassante a cui non si può fuggire. Qui. Ed è subito#elezioni pic.twitter.com/JbW9O7kJm7 — Pietro Raffa (@pietroraffa) August 8,tempestata di manifesti elettorali di SilvioIl ...

