Dopo il voto maggioranza Ursula | chi sarà il premier | Calenda adesso vuota il sacco

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Carloil. E lo fa in un'intervista a LaStampa. Il leader di Azione,lo strappo con il Pd, si prepara a siglare un accordo con Matteo Renzi: "Ci stiamo sentendo, stiamo discutendo. Ma, visto com'è andata con il Pd, finché non sono depositati i simboli non mi sbilancio". Poi però il racconto dell'intesa si fa più dettagliato: "Io spero che nasca, ci sono tutte le premesse per farlo, perché con Italia Viva siamo vicini dal punto di vista programmatico. Poi c'è da accordarsi su come organizzare la campagna elettorale, su chi parlerà per la coalizione, oltre ovviamente ai collegi. Stiamo lavorando, ma è pur sempre un incontro tra forze politiche che hanno fatto scelte diverse nel recente passato: loro sono stati al governo con il Movimento 5 stelle, noi no", aggiunge. E ...