Dopo 9 anni di attesa si apre il ponte della Val Taleggio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo nove anni di attesa sta finalmente per aprire il nuovo ponte della Val Taleggio. L'inaugurazione avverrà giovedì 11 agosto alle 12 in località Peghera, dove si trova la struttura realizzata dalla Provincia grazie al finanziamento della Regione Lombardia. Saranno presenti il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi, l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi e il sindaco di Taleggio Alberto Mazzoleni. L'investimento è di 1.800.000 euro, di cui 1.400.000 da Regione Lombardia e 400.000 euro dalla Provincia di Bergamo che è ente attuatore. Il ponte è lungo 56 metri e costituito da una struttura a scavalco della valle della Corna Grande con due campate, con i raccordi ...

