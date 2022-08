Donald Trump si è rifiutato di rispondere nell’interrogatorio per l’indagine sulla Trump Organization a New York (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è rifiutato di rispondere all’interrogatorio relativo all’indagine sui possibili reati finanziari della sua azienda, la Trump Organization, per cui era stato convocato oggi nell’ufficio della procuratrice generale di New York Letitia James. Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex presidente degli Stati Unitisi èdiall’interrogatorio relativo alsui possibili reati finanziari della sua azienda, la, per cui era stato convocato oggi nell’ufficio della procuratrice generale di NewLetitia James.

ilpost : Donald Trump buttava i documenti ufficiali nel wc? - fattoquotidiano : La perquisizione da parte dell’Fbi nella villa di Donald Trump, Mar a Lago in Florida, ha sollevato molte domande e… - yajamer : RT @liliaragnar: 1/ Parliamoci chiaro un tweet un pò lungo ma che ci tengo leggiate La perquisizione a casa di #Trump non è stata nemmeno l… - ilpost : Donald Trump si è rifiutato di rispondere nell’interrogatorio per l’indagine sulla Trump Organization a New York - MaurizioFuochi : RT @liliaragnar: 1/ Parliamoci chiaro un tweet un pò lungo ma che ci tengo leggiate La perquisizione a casa di #Trump non è stata nemmeno l… -