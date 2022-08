Domino’s Pizza chiude tutti i suoi ristoranti in Italia | ecco i motivi dell’addio

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha chiusolocali inlasciando per ora il Paese. Diversi sono iche hanno portato alla chiusura ma in particolari sono quelli economici aggravati anche dalla situazione pandemica che non ha favorito.in, nato nel 1960, rappresenta un’importante azienda nel campo della ristorazione quotato addirittura a New York. La catena dei locali aveva aperto incon il progetto di arrivare a 880 punti vendita nel 2030 (sono attualmente 1.200 in Regno Unito e Irlanda, il mercato europeo più ampio): sono stati al massimo ...

repubblica : Domino's Pizza alza bandiera bianca: chiusi tutti i punti i vendita in Italia [di Flavio Bini] - sole24ore : ?? #Dominos #Pizza lascia l’#Italia: - ilpost : Perché Domino’s Pizza ha chiuso in Italia - FlorenceLulu6 : RT @LaStampa: La catena americana Domino’s Pizza lascia l’Italia dopo 7 anni: “Clienti esigenti” - Dry31895235 : I clienti chiedevano una vera PIZZA... ma gli americani che ne sanno... La catena americana Domino’s Pizza lascia… -

ha chiuso tutti i suoi locali in Italia lasciando per ora il Paese. Diversi sono i motivi che hanno portato alla chiusura ma in particolari sono quelli economici aggravati anche dalla ...Nel Paese che ha inventato la, il modello statunitense al gusto 'pepperoni' o condita con l'ananas o il pollo al barbecue, sembra non aver sfondato. I punti vendita italiani diin questi giorni hanno abbassato le serrande, sembra per non riaprirle. Bloomberg riporta che la società aveva 10,6 milioni di euro di debiti alla fine del 2020, secondo gli ultimi ...