Domino’s Pizza chiude i punti vendita in Italia Addio alla pizza con l’ananas

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’è per eccellenza il Paese della. Ma per quella dinon c’è più posto. Arriva infatti al capolinea l’esperienza dinel Bel Paese. Il Tribunale di Milano, ad aprile 2022, aveva avviato le procedure di chiusura in seguitocrisi di ESpa, l’azienda che deteneva il franchising in. I consumatori nostrani quindi dovranno direpiazza hawaiana, quella conper intenderci. La catena americana era arrivata insotto i migliori auspici. Si parlava di una quota del 2% del mercato e di 880 ristoranti entro il 2030. Il Covid però ha rimescolato le carte: il lockdown ha ...

I punti vendita italiani di- gestiti da un concessionario - in questi giorni hanno abbassato le serrande, sembra per non riaprirle . Bloomberg riporta che la società aveva 10,6 ...In occasione dell'apertura del quinto ristorante dia Roma, un rappresentante della compagnia americana aveva sottolineato come, a suo parere, ci fossero italiani "che non hanno paura di mettere l' ananas sulla". Era il 2021. Un ...