Disney cerca bambini milionari per un giro del mondo extra lusso: 12 parco giochi in 24 giorni. Ecco il costo record (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ricordate quando da bambini osservavate il mappamondo sulla scrivania in camera vostra? Quante volte avete sognato di poter fare il giro del mondo? Bene, se è vero che "i sogni son desideri", oggi tutto questo è diventato realtà. Topolino e il mondo Disney offrono un super tour esclusivo dedicato a soli 75 ospiti dal titolo "Disney Parks Around the World: A Private Jet Adventure". Il viaggio, della durata di 24 giorni, vuole portare i bambini alla scoperta dei 12 parchi tematici targati Disney sparsi per il mondo a bordo di un jet privato. E non è tutto: durante l'avventura sono previste tappe alla Torre Eiffel, il Taj Mahal, le piramidi di Giza, i Walt Disney Studios e un tour al ...

