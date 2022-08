Diamond League Monte Carlo 2022, Tamberi: “Dispiace, ma oggi mi sentivo svuotato” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo la guarigione dal covid e il successo arrivato in Ungheria nella giornata di lunedì, Gianmarco Gamberi non è riuscito a ripetersi quest’oggi a Monte Carlo, nella decima tappa della Diamond League 2022. L’oro olimpico di Tokyo 2022 ha chiuso la sua gara di salto in alto solo all’ottavo posto, sbagliando tutti e tre i tentativi a 2.25m. “Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e mi Dispiace per le tantissime persone venute a sostenermi – dichiara Tamberi ai microfoni di Rai 3 – oggi ero molto stanco, mi sentivo svuotato, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli Europei. Per quanto non mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo la guarigione dal covid e il successo arrivato in Ungheria nella giornata di lunedì, Gianmarco Gamberi non è riuscito a ripetersi quest’, nella decima tappa della. L’oro olimpico di Tokyoha chiuso la sua gara di salto in alto solo all’ottavo posto, sbagliando tutti e tre i tentativi a 2.25m. “Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e miper le tantissime persone venute a sostenermi – dichiaraai microfoni di Rai 3 –ero molto stanco, mi, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli Europei. Per quanto non mi ...

bekkalossi : @atleticaitalia @Diamond_League Piu ombre che luci per gli Azzurri. - sportface2016 : #DiamondLeague | Le parole di #Tamberi dopo l'ottavo posto a Monte Carlo - Andrea64523641 : @atleticaitalia @Diamond_League Speriamo di non bruciarlo e farlo crescere tranquillamente. Fiducia in Mei - atleticaitalia : ?? Montecarlo: Tamberi 2,20, Furlani 7,90 tra i big ?? Gimbo non decolla, tre errori a 2,25. Il 17enne lunghista è s… - apetrazzuolo : Atletica, Diamond League: Tamberi solo ottavo a Montecarlo -