Di Marzio presenta il Cosenza e ricorda i 'lupi' del papà. Per Guarascio qualche fischio

ale_taia : @NandoPiscopo1 @marcullo02 @saIva___ Nando i nomi sempre ci fossero escono quando torna di marzio la sera, peppe di… - Oekpetry : -

Cosenza Calcio

... che regala otto minuti di puro amarcord ai cosentini leggendo una lettera in cui ripercorre la Cosenza vissuta da lui quando, da ragazzino imberbe, seguiva papà (il compianto Gianni Di) e ...La top 5 di Instagramun'importante novità da segnalare: l'ingresso del creator Khaby Lame. Volto nuovo anche quello di Gianluca Di, i contenuti che generano maggior engagement per l'... Gianluca Di Marzio presenta il Cosenza. Appuntamento il 10 agosto in Piazza dei Bruzi. La notte dei “lupi” è anche la notte dei ricordi. Musica e parole di Gianluca Di Marzio , figlioccio della città dei bruzi, che regala otto minuti di ...L'offerta del Napoli per Giacomo Raspadori non soddisfa il Sassuolo, lo ha rivelato Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale.