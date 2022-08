Di Canio: «Milan favorito per lo Scudetto. Ecco cosa penso del ritorno di Lukaku e Pogba» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paolo Di Canio, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni di Tuttosport Paolo Di Canio, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Ad oggi la mia favorita è il Milan campione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno. Più indietro tutte le altre. Juve? La Juve ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti. Pogba era un’occasione da svincolato, ma viene da due anni e mezzo brutti e non lo dico di certo io. Dopo il Mondiale vinto da leader, si è perso. Però, come per Lukaku, se ha entusiasmo e voglia, in Italia può spostare gli equilibri. Per me, comunque, la Juve attuale non è da prime posizioni». Lukaku – «Sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Paolo Di, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni di Tuttosport Paolo Di, commentatore e opinionista di Sky, ha parlato della nuova stagione di Serie A ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:– «Ad oggi la mia favorita è ilcampione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno. Più indietro tutte le altre. Juve? La Juve ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti.era un’occasione da svincolato, ma viene da due anni e mezzo brutti e non lo dico di certo io. Dopo il Mondiale vinto da leader, si è perso. Però, come per, se ha entusiasmo e voglia, in Italia può spostare gli equilibri. Per me, comunque, la Juve attuale non è da prime posizioni».– «Sono ...

