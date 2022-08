Deschamps su Pogba: “La sua presenza al Mondiale ad oggi non è in discussione” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Pogba in Qatar? È importante che ci sia, anche se non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul, la sua partecipazione ai Mondiali ad oggi non è in discussione”. Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps parlando al “Le Parisien” in merito alla presenza del centrocampista della Juventus Paul Pogba ai prossimi mondiali di Qatar 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “in Qatar? È importante che ci sia, anche se non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul, la sua partecipazione ai Mondiali adnon è in”. Lo ha detto il ct della Francia Didierparlando al “Le Parisien” in merito alladel centrocampista della Juventus Paulai prossimi mondiali di Qatar 2022. SportFace.

