Deputata dei Cinque Stelle passa con Italia Viva (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ringrazio Italia Viva per avermi accolta all’interno delle sue fila”. Lo afferma, in una dichiarazione, Federica Dieni, Deputata uscente eletta col Movimento 5 Stelle. “Ho scelto di aderire con entusiasmo e convinzione a questo progetto riformista e moderato – aggiunge Dieni – perché voglio contribuire a portare avanti un programma che, a livello internazionale, si riconosca nei valori europeisti ed atlantisti, nei quali mi sono sempre rispecchiata. Le sfide che si presentano sono molteplici e sono pronta ad affrontarle insieme alla mia nuova squadra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ringrazioper avermi accolta all’interno delle sue fila”. Lo afferma, in una dichiarazione, Federica Dieni,uscente eletta col Movimento 5. “Ho scelto di aderire con entusiasmo e convinzione a questo progetto riformista e moderato – aggiunge Dieni – perché voglio contribuire a portare avanti un programma che, a livello internazionale, si riconosca nei valori europeisti ed atlantisti, nei quali mi sono sempre rispecchiata. Le sfide che si presentano sono molteplici e sono pronta ad affrontarle insieme alla mia nuova squadra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

EnricoLazazzera : @GuidoCrosetto Hai la moria corta c'è qualcuno che si interessa dei detenuti non e' di certo la meloni io so chi… - fabius10scudi : RT @Agostino12: Mogli in Parlamento. Anna Maria Carloni, moglie di Antonio bassolino senatrice della Repubblica Italiana dal 2006 al 2013… - Agostino12 : Mogli in Parlamento. Anna Maria Carloni, moglie di Antonio bassolino senatrice della Repubblica Italiana dal 2006… - messina_oggi : Al termine di un incontro durato oltre cinque ore e di decine di interventi, il coordinatore regionale dei 5 Stelle… - ivomez : RT @squopellediluna: Laura Boldrini, deputata del Pd: 'Il richiamo al doppio standard, a immigrati di serie A e di serie B, fa capire qual… -