Democristiani per Meloni. Rotondi spiega perché vota per Fratelli d'Italia

Oggi, come nel 1994, si decide l'assetto del paese che verrà. Berlusconi ha il virus della scomposizione, soltanto Meloni può ricomporre il nostro campo largo

sirvius022 : RT @HuffPostItalia: Democristiani per Meloni. Rotondi spiega perché vota per Fratelli d'Italia - VincenzoIanno16 : RT @HuffPostItalia: Democristiani per Meloni. Rotondi spiega perché vota per Fratelli d'Italia - HuffPostItalia : Democristiani per Meloni. Rotondi spiega perché vota per Fratelli d'Italia - Biante74 : @BimbePeppe Due persone in gamba all’interno del PD. Spero siano da traino per il resto del partito, ormai pieno da democristiani svestito. - Franco32656300 : ?? smesso di votare PD dal 2018 per non dover votare Renzi o uno dei suoi scagnozzi infiltrati. O si è di sinistra… -