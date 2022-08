Delitto di Alice Scagni | l’avvocato Fabio Anselmo | Questo è un nuovo caso Cucchi | la famiglia è vittima dello Stato

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Parla il legale di Antonella Zarri, madre diuccisa a Genova dal fratello Alberto: "Sofismi e segreti per coprire la mncata prevenzione: non ci fanno aiutare le indagini"

ilsecoloxix : Delitto di Alice Scagni, l’avvocato Fabio Anselmo: 'Questo è un nuovo caso #Cucchi, la famiglia è vittima dello Sta… -

Abbonati per leggere ancheScagni, storia della ragazza uccisa dal fratelloScagni aveva 34 anni ed era sposata ... La madre denuncia: 'Mi sono stati uccisi due figli' A distanza di tre mesi dal, la madre ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In provincia di Torino, a Giaveno, si svolgerà la prima edizione dell'omonimo Festival "Giaveno Gialla", un evento dedicato alla letteratura crime ed investigativa.