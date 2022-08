Delirio dei tifosi e rischio infortunio: la presentazione di Sanchez al Marsiglia è da star | VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) I tifosi del Marsiglia in Delirio. Il cileno è pronto per una nuova esperienza, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico, le ultime stagioni sono state condizionate da qualche infortunio di troppo. L’attaccante ha raggiunto l’accordo con l’Inter per la rescissione del contratto, poi l’intesa con il Marsiglia. “L’Olympique de Marseille e Alexis Sanchez hanno concordato l’arrivo del giocatore a Marsiglia tramite un accordo di principio. Il nazionale cileno si impegnerà nelle prossime ore subordinatamente al successo delle visite mediche”. Il cileno è atterrato all’aeroporto di Marsiglia ed è stato accolto dai tifosi con grande entusiasmo: fumogeni, canti e cori. Il Nino Maravilla si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Idelin. Il cileno è pronto per una nuova esperienza, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico, le ultime stagioni sono state condizionate da qualchedi troppo. L’attaccante ha raggiunto l’accordo con l’Inter per la rescissione del contratto, poi l’intesa con il. “L’Olympique de Marseille e Alexishanno concordato l’arrivo del giocatore atramite un accordo di principio. Il nazionale cileno si impegnerà nelle prossime ore subordinatamente al successo delle visite mediche”. Il cileno è atterrato all’aeroporto died è stato accolto daicon grande entusiasmo: fumogeni, canti e cori. Il Nino Maravilla si è ...

