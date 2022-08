Decreto Aiuti bis, dal bonus 200 euro alla formazione incentivata fino al docente esperto. Cosa cambia per l’istruzione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti bis dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilbis dopo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'articolo .

Mov5Stelle : Perché il PD, dopo che nel Conte II ha condiviso con noi un'agenda all'avanguardia sulla transizione ecologica e so… - borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - ilSalvagenteit : L'Italia dei bonus, superbonus e degli sgravi fiscali è una giungla in cui è facile perdersi. Ecco le misure attive… - Diritto24 : Decreto Aiuti, bonus 200 euro in arrivo a 3 milioni di partite Iva -