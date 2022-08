De Masi: «Grillo cacciato dal M5s? Può darsi. Il nuovo partito di Di Battista e Casaleggio? Non ce la faranno» (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Grillo sarà cacciato? Può accadere. Tutti i movimenti si sono liberati dei loro padri fondatori. Vale anche per il cristianesimo originario e per i suoi valori. A un certo punto la fase della predisposizione al martirio si è esaurita». Domenico De Masi, sociologo vicino al Movimento 5 Stelle, parla oggi in un’intervista a Repubblica dei destini grillini e dell’evoluzione di un partito che molti, secondo lui, si affrettano a dare per morto. «La prima volta che è accaduto poi ha preso il 25%, figuriamoci oggi che è al 10%. Riparliamone tra qualche anno», è la previsione. Il sociologo e i grillini Mentre è difficile che la nuova “creatura” di Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista riesca a bissarne il successo: «Il padre, Gianroberto, era un visionario. Il figlio è più una ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) «sarà? Può accadere. Tutti i movimenti si sono liberati dei loro padri fondatori. Vale anche per il cristianesimo originario e per i suoi valori. A un certo punto la fase della predisposizione al martirio si è esaurita». Domenico De, sociologo vicino al Movimento 5 Stelle, parla oggi in un’intervista a Repubblica dei destini grillini e dell’evoluzione di unche molti, secondo lui, si affrettano a dare per morto. «La prima volta che è accaduto poi ha preso il 25%, figuriamoci oggi che è al 10%. Riparliamone tra qualche anno», è la previsione. Il sociologo e i grillini Mentre è difficile che la nuova “creatura” di Davidee Alessandro Diriesca a bissarne il successo: «Il padre, Gianroberto, era un visionario. Il figlio è più una ...

