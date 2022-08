DAZN: come aggiungere o rimuovere dispositivi dal proprio account (Di mercoledì 10 agosto 2022) DAZN ha da poco attivato i due piani di abbonamento Standard e Plus (in questo articolo vi abbiamo spiegato la differenza in termini di prezzi e caratteristiche). In ogni caso, il primo permette di associare fino ad un massimo di due dispositivi, mentre il secondo fino a sei. Bisogna, quindi, scegliere bene quali device associare al proprio account DAZN, motivo per cui adesso vi spiegheremo nel dettaglio come fare per aggiungerli o rimuoverli, a seconda dei casi e delle esigenze. Precisiamo che da sempre la piattaforma di streaming consente l’operazione, ma adesso la questione si fa più intricata per via della limitazione aggiunta da quest’anno circa la condivisione dell’account. Per aggiungere un dispositivo al proprio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha da poco attivato i due piani di abbonamento Standard e Plus (in questo articolo vi abbiamo spiegato la differenza in termini di prezzi e caratteristiche). In ogni caso, il primo permette di associare fino ad un massimo di due, mentre il secondo fino a sei. Bisogna, quindi, scegliere bene quali device associare al, motivo per cui adesso vi spiegheremo nel dettagliofare per aggiungerli o rimuoverli, a seconda dei casi e delle esigenze. Precisiamo che da sempre la piattaforma di streaming consente l’operazione, ma adesso la questione si fa più intricata per via della limitazione aggiunta da quest’anno circa la condivisione dell’. Perun dispositivo al...

