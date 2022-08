Damsgaard Brentford | c’è il comunicato del club inglese

DiMarzio : . @sampdoria, ufficiale il trasferimento di #Damsgaard al @BrentfordFC - DiMarzio : Mikkel #Damsgaard in partenza per Londra, dove svolgerà le visite con il @BrentfordFC I FOTO - infoitsalute : Mercato Sampdoria, Damsgaard è un nuovo giocatore del Brentford - Leonard74256242 : Mikkel Damsgaard è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford. #BrentfordFC #PremierLeague #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Sampdoria, il #Brentford annuncia l’acquisto di Mikkel #Damsgaard ?? Il tweet del club inglese… -

Commenta per primo L'accordo era stato ormai raggiunto da giorni e adesso è ufficiale; Mikkelsi trasferisce dalla Sampdoria ala titolo definitivo. Per il danese un contratto fino al 2027.L'U. C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alF. C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel KroghLa Sampdoria ha annunciato il trasferimento di Mikkel Damsgaard in Premier League al Brentford: il comunicato del club ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...