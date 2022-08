Dalla tv al governo. Matteo Bassetti, il virologo e la politica: “Io ci sono”. Cosa succede (Di mercoledì 10 agosto 2022) In queste ultime ore Adnkronos ha riportato un’indiscrezione molto interessante, che vedrebbe il noto virologo, che in questi anni gli spettatori hanno imparato a conoscere per la sua assidua frequenza sul piccolo schermo, vista l’emergenza sanitaria scattata nel 2020, Matteo Bassetti nei panni di possibile futuro ministro della salute. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha risposto ben presto al sito. Senza esitare durante la chiacchierata con il portale Matteo Bassetti ha spiegato la faccenda. “Se qualcuno me lo domandasse, sarei onorato e a disposizione. Dopo, in che ruolo, non spetta a me dirlo. La mia disponibilità la do. Ovviamente per dare una mano come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 10 agosto 2022) In queste ultime ore Adnkronos ha riportato un’indiscrezione molto interessante, che vedrebbe il noto, che in questi anni gli spettatori hanno imparato a conoscere per la sua assidua frequenza sul piccolo schermo, vista l’emergenza sanitaria scattata nel 2020,nei panni di possibile futuro ministro della salute. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha risposto ben presto al sito. Senza esitare durante la chiacchierata con il portaleha spiegato la faccenda. “Se qualcuno me lo domandasse, sarei onorato e a disposizione. Dopo, in che ruolo, non spetta a me dirlo. La mia disponibilità la do. Ovviamente per dare una mano come tecnico, all’interno del ministero della Salute che è una macchina che credo di ...

