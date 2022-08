Dalla Francia – Eintracht Francoforte accelera per Eric Junior Dina Ebimbe (PSG) (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 19:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Il Paris-Saint-Germain avanza nelle sue partenze. Dopo Arnaud Kalimuendo, che andrà al Rennes, e mentre accelerano le trattative con il West Ham attorno a Thilo Kehrer e con il Napoli per Keylor Navas, è Eric Junior Dina Ebimbe (21 anni, sotto contratto fino al 2023) che potrebbe lasciare in breve tempo il club della capitale . È quasi entrato a far parte della Bayer a gennaio Per diverse settimane, l’Eintracht Frankfurt ha informato la dirigenza parigina del suo interesse per il centrocampista. Ma di fronte alle richieste parigine (circa 10 milioni di euro), i tedeschi avevano rallentato le trattative. La partenza di Filip Kostic alla Juventus per 15 milioni di euro, secondo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 19:09:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Il Paris-Saint-Germain avanza nelle sue partenze. Dopo Arnaud Kalimuendo, che andrà al Rennes, e mentreno le trattative con il West Ham attorno a Thilo Kehrer e con il Napoli per Keylor Navas, è(21 anni, sotto contratto fino al 2023) che potrebbe lasciare in breve tempo il club della capitale . È quasi entrato a far parte della Bayer a gennaio Per diverse settimane, l’Frankfurt ha informato la dirigenza parigina del suo interesse per il centrocampista. Ma di fronte alle richieste parigine (circa 10 milioni di euro), i tedeschi avevano rallentato le trattative. La partenza di Filip Kostic alla Juventus per 15 milioni di euro, secondo ...

