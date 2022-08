Da Puscas a Benzema Il Real Madrid ritrova l’Eintracht dopo 62 anni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Di Stefano enell’Olimpo, un giavellotto scagliato a 72.71, un gufo che prende dimora di una traversa.-Eintracht, finale di Supercoppa Europea in programma allo stadio Olimpico di Helsinki, di storie da raccontare ne ha molte. Prima di tutto è una rivincita impossibile. Le due squadre tornano ad affrontarsi in gara ufficiale per la prima volta dalla finale di Coppa dei Campioni del 1960 quando i blancos si imposero per 7-3 davanti ai 127.000 spettatori di Hampden Park di Glasgow con tre gol di Alfredo Di Stéfano e quattro di Ferenc Puskás. Oggi come allora, persi profila una missione impossibile. Nel 1960 ilveniva da quattro trionfi nelle prime quattro edizioni del torneo, oggi ne ha vinte cinque nelle ultime dieci. La Supercoppa Europea ...