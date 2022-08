(Di mercoledì 10 agosto 2022) Cambio di ruolo in vista per la giornalista pratese, attuale portavoce del presidente, Eugenio Giani. Dall’8 agostodiventadi. L’ufficio diè incaricato dello svolgimento di funzioni di diretto supporto al presidente, comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. A partire dalla stessa data il ruolo di portavoce del presidente è assunto da Bernard Dika. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Cristina Manetti capo di Gabinetto della Regione Toscana - Ildenaro.it Cambio di ruolo in vista per la giornalista pratese Cristina Manetti, attuale portavoce del presidente della Regione Toscana.Firenze – Cristina Manetti è la nuova capo di Gabinetto della Regione Toscana. Quarantadue anni, laurea in giurisprudenza, giornalista professionista, già redattrice in varie testate quali ...