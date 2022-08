Cremonese | ufficiale il nuovo acquisto | è stato capocannoniere della Conference

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il mercato, fino a questo momento, molto interessante. Dopo la promozione in A con una rosa molto giovane composta da numerosi giocatori in prestito, il club lombardo ha dovuto completamente ripensare alla squadra per affrontare la nuova categoria. Ora arriva uncolpo. Dopo giorni di trattative, visite mediche e firme è finalmente arrivata l’ufficialità: Cyril Dessers è ungiocatore. DessersFeyenoord Il nigeriano classe ’94 èilscorsa edizioneUefaLeague, competizione in cui è arrivato in finale con il Feyenoord. Il trofeo è poi...

CGrigiorosso : Ufficiale: #Dessers è un nuovo giocatore della #Cremonese ?????? - NATOlizer : UFFICIALE: Ecco il centravanti per la Cremonese. Preso Dessers dal Genk - - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: Colpo #Cremonese : UFFICIALE #Dessers , capocannoniere della scorsa Conference League - TuttoFanta : ??UFFICIALE #CREMONESE: depositato il contratto di #Lochoshvili. #fantacalcio #seriea #calciomercato - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Dessers è un nuovo giocatore della Cremonese: i grigiorossi si assicurano il capocannoniere dell'ul… -

Commenta per primo Lapiazza il colpo in attacco:l'arrivo dal Genk di Cyriel Dessers , capocannoniere della scorsa Conference League (10 go) nell'anno trascorso in prestito al Feyenoord . (foto ......il calendarioe la divisione televisiva delle prime cinque giornate di Serie A dei giallorossi, annunciate dalla Lega Calcio. 1ª giornata Domenica 14 agosto 18.30 Fiorentina -...La Cremonese ha annunciato sul proprio sito l'acquisto a titolo definitivo di Cyriel Dessers, attaccante: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il diritto alle pr ...