Covid | Oggi sono 31 703 i nuovi positivi | 145 le vittime

MILANO (ITALPRESS) – sono 31.703 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 201.509 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza sanitaria, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività passa al 15,7%. Le vittime sono 145, con il totale delle vittime da inizio pandemia che passa a quota 173.571. In calo i ricoveri ospedalieri, che sono 8.593 (224 in meno di ieri) e le terapie intesive, che sono 321, 10 in meno di ieri. (ITALPRESS).

