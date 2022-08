Covid, oggi nel Lazio 2.415 nuovi casi e 10 morti: il bollettino dalle Asl (Di mercoledì 10 agosto 2022) “oggi nel Lazio su un totale di 25.842 tamponi si registrano 2.415 nuovi casi positivi, sono 10 i decessi, 893 i ricoverati, 57 le terapie intensive e +7.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9.3%. I casi a Roma città sono a quota 1.029”. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Covid Lazio: il punto sui vaccini e la quarta dose over 60 Da diverse settimane è partita nel Lazio la possibilità di prenotare la quarta dose di vaccino per gli over 60. Ecco come fare: 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento; 3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale; Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) “nelsu un totale di 25.842 tamponi si registrano 2.415positivi, sono 10 i decessi, 893 i ricoverati, 57 le terapie intensive e +7.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9.3%. Ia Roma città sono a quota 1.029”. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: il punto sui vaccini e la quarta dose over 60 Da diverse settimane è partita nella possibilità di prenotare la quarta dose di vaccino per gli over 60. Ecco come fare: 1- Chiedi al tuo medico di medicina generale; 2- Prenota sul portale regionale secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento; 3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale; Per ...

