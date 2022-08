Covid oggi Italia, 31.703 contagi e 145 morti: bollettino 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 31.703 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 145 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 201.509 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,7%. Calano i ricoverati in terapia intensiva, che sono 321, 10 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 8.592 in totale e 224 in meno di ieri. ECCO I DATI REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 2.415 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 31.703 i nuovida coronavirus in, 102022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 145. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 201.509 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 15,7%. Calano i ricoverati in terapia intensiva, che sono 321, 10 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 8.592 in totale e 224 in meno di ieri. ECCO I DATI REGIONE PER REGIONE LAZIO – Sono 2.415 i nuovida coronavirus102022 nel Lazio, secondo dati dell’ultimo-19 della Regione. Si ...

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - CasaItaliaRadio : Covid oggi Sicilia, 2.189 contagi: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Sicilia, 2.189 contagi: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - vivereitalia : Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto -