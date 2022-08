Covid, news. Il Bollettino: 43.084 casi e 177 morti. Tasso positività al 15,8% (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 272.495 tamponi. Calano le terapie intensive (-9) e i ricoveri (-236). La commissaria Ue alla Salute: in autunno vaccini adattati a varianti. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore processati 272.495 tamponi. Calano le terapie intensive (-9) e i ricoveri (-236). La commissaria Ue alla Salute: in autunno vaccini adattati a varianti. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave"

