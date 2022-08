Covid Lazio | oggi 10 agosto | 2 415 nuovi casi e 10 morti ' Dati falsamente rassicuranti

maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Covid #Lazio, il bollettino: 2.415 casi. A #Roma 1.029 nuovi contagi - radioromait : Covid Lazio, il bollettino di oggi mercoledì 10 agosto - telodogratis : Covid oggi Lazio, 2.415 casi e 10 morti: a Roma 1.029 contagi - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid #Lazio, il bollettino: 2.415 casi. A #Roma 1.029 nuovi contagi - SkyTG24 : Covid #Lazio, il bollettino: 2.415 casi. A #Roma 1.029 nuovi contagi -

ECCO I DATI REGIONE PER REGIONE- Sono 2.415 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 nel, secondo dati dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 10 ...... inoltre, oggi l'84% delle persone soccorse è di nazionalità italiana, mentre in epoca pre -... soprattutto nelle regioni del Nord, ma anche nelle regioni del Centro, come Abruzzo, Molise,...(Adnkronos) - Sono 31.703 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...Il tasso di positività è al 15,7%. I dati dalle Regioni: balzo dell'Emilia-Romagna +3.488, Lazio +2.415, Piemonte +1.481, Toscana +1.397 ...