Covid (bollettino 10 ago), 31.703 nuovi casi e 145 i decessi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 31.703 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 43.084) e 145 i decessi (ieri 177) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 173.571 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dopo oltre un mese tornano sotto il milione le persone attualmente positive, ora pari a 969.830, delle quali 960.917 in isolamento domiciliare.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 201.509 (ieri 272.495), con un tasso di positività, ieri pari al 15,8%, che oggi rimane sostanzialmente invariato al 15,7%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 321 (-10 rispetto a ieri). Diminuiscono anche i posti letto occupati nei reparti ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono 31.703 idi positività al-19 (ieri 43.084) e 145 i(ieri 177) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 173.571 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Dopo oltre un mese tornano sotto il milione le persone attualmente positive, ora pari a 969.830, delle quali 960.917 in isolamento domiciliare.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 201.509 (ieri 272.495), con un tasso di positività, ieri pari al 15,8%, che oggi rimane sostanzialmente invariato al 15,7%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 321 (-10 rispetto a ieri). Diminuiscono anche i posti letto occupati nei reparti ...

repubblica : Covid Italia, bollettino del 10 agosto: 31.703 nuovi casi e 145 morti - CosenzaChannel : Covid Italia, 43.084 contagi e 177 morti: bollettino del 9 agosto - infoitinterno : Covid, il bollettino in Italia del 10 agosto 2022 - infoitinterno : Bollettino Covid 10 agosto: in calo contagi, ricoveri e morti - tvoggi : CORONAVIRUS, CONTAGI IN CALO IN CAMPANIA Sono 2545 i positivi di oggi al Covid in Campania su 14.475 test effettuat… -