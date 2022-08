Covid | 31 703 contagi e 145 morti Tasso di positività al 15 | 7%

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Calano i casi di19 in Italia: sono infatti 31.703 i nuoviaccertati nelle ultime 24 ore, in discesa rispetto ai 43.084 casi registrati ieri. Scende anche il numero dei: 145 quelli ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, 31.703 i nuovi contagi e 145 morti. Il tasso di positività al 15,7% - VerdiVeneto : RT @repubblica: Covid Italia, bollettino del 10 agosto: 31.703 nuovi casi e 145 morti - fainformazione : Covid al 10 agosto 2022: indice di positività al 15,73%, 145 i nuovi decessi 31.703 i nuovi casi di coronavirus r… - fainfocronaca : Covid al 10 agosto 2022: indice di positività al 15,73%, 145 i nuovi decessi 31.703 i nuovi casi di coronavirus r… - ledicoladelsud : Covid, Oggi sono 31.703 i nuovi positivi, 145 le vittime -

di Chiara Barison I dati di mercoledì 10 agosto. Il tasso di positività è al 15,7% con 201.509 tamponi. Ricoveri: - 224. Terapie intensive: - 10 Sono 31.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 43.084, qui il bollettino). Sale così ad almeno 21.400.179 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...... contenente i dati raccolti dal Ministero della Salute circa l'andamento della pandemia di- ... Stando ai numeri odierni, i casi rilevati in totale sono stati 31.nell'arco di 24 ore, a fronte ...Covid in Italia In tutta Italia complessivamente sono 31.703 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 43.084.(Adnkronos) – Sono 31.703 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...